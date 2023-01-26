Соболенко о том, что ее форхенд по скорости достигает мужского: «Сегодня я била очень медленно»

Теги Australian Open WTA Магда Линетт Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала победу над Магдой Линетт в полуфинале Australian Open. Белоруска победила 7:6(1), 6:2 и впервые вышла в финал «Большого шлема». 

«Я очень рада этой победе. Она невероятная теннисистка и показала отличный теннис. Так что я очень рада.

Я не очень хорошо начала матч, но на тай-брейке поймала свой теннис, начала доверять своей игре, вкладываться в удары. И провела отличный тай-брейк.

И спасибо всем, кто остался и нас поддерживал. Атмосфера была невероятной».

Также Соболенко прокомментировала то, что ее форхенд по скорости достигает ударов некоторых мужчин. Перед ответом она поцеловала бицепсы.

«Если честно, мне кажется, сегодня я била очень медленно (смеется). Но спасибо. Наверное, у меня хорошие гены (смеется)».

В финале Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной.

«Потрясающая теннисистка, показывает отличный теннис. И она уже выигрывала «Большой шлем», так что у нее есть опыт финалов. Будет отличная битва», – сказала Соболенко в интервью на корте.

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21 комментарий

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MU RD2
Ответ инок
Смотрел в повторе эту игру. Молодец, Арина, пока танком всех давит. Есть ли шансы у Рыбакиной? Фаворит, очевидно, Соболенко, но всё может быть...
С игровой точки, как мне кажется, шансы равны. А вот с моральной точки... Арина хоть и в этом розыгрыше очень хорошо выступает, она может начать чудить... Ленка в этом плане более собранной смотрится... И обратная сторона, если же Арина сможет поймать кураж, она может задавить напором... Раньше их матчи были упорными, думаю и тут будет также...
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Nuraly Amirov
Ответ Aberdonian
Как можно фамилию или имя переводить на другой язык? Если в другом языке есть похожие имена или фамилии, то это не значит, что ты можешь их писать/говорить по своему.
Что значит переводить? Писать по-русски фамилию по другому с другого языка - абсолютная норма для всех языков. Вы же пишите Швентек, а не Świątek. Или вот Карена по-английски называют Khachanov, потому что правило в англ языке есть - при адаптации славянских слов букву Х писать не как H, а как Kh. А какие проблемы с адаптацией польского вратаря Щесны на английский, оох, но правила есть правила
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Ale_x_@ndro
Ответ Aberdonian
Как можно фамилию или имя переводить на другой язык? Если в другом языке есть похожие имена или фамилии, то это не значит, что ты можешь их писать/говорить по своему.
Не ко мне вопрос, я не филолог.
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GlassEye
Ответ Aberdonian
Как можно фамилию или имя переводить на другой язык? Если в другом языке есть похожие имена или фамилии, то это не значит, что ты можешь их писать/говорить по своему.
В белорусском паспорте три транскрипции
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Leo Bonart
Ответ инок
Смотрел в повторе эту игру. Молодец, Арина, пока танком всех давит. Есть ли шансы у Рыбакиной? Фаворит, очевидно, Соболенко, но всё может быть...
Шансы у обоих на первый взгляд равные
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Aberdonian
Ответ Ale_x_@ndro
Ну в белоруской транслитерации будет как вы пишете (и как в паспорте). По-русски Соболенко.
Как можно фамилию или имя переводить на другой язык? Если в другом языке есть похожие имена или фамилии, то это не значит, что ты можешь их писать/говорить по своему.
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инок
Смотрел в повторе эту игру. Молодец, Арина, пока танком всех давит. Есть ли шансы у Рыбакиной? Фаворит, очевидно, Соболенко, но всё может быть...
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ZakalZaReal
Визуально любая девочка бьет сильнее Медведева, кроме Касаткиной с 3 винерами за игру 🤡
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tim55555
Арина, когда если не сейчас?
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dedpihto59
Ответ sashati
Скорее Серену по мощи и особенно по характерному крику)
Серена,черная, и более бесформенная🤷‍♀️
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-3
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AminO2
Ответ goodloser
А Б.-Дж.Кинг в таком случае Королёва.
На американском.
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goodloser
Ответ sa.lari
Соболенко по-русски
А Б.-Дж.Кинг в таком случае Королёва.
+3
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sashati
Ответ dedpihto59
Мне Арина, постоянно напоминает Моресмо, такая же мужская фактура 💪‼️
Скорее Серену по мощи и особенно по характерному крику)
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Великий Алонсо
Арина нокаутировала бы Рублева
+13
-2
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sa.lari
Ответ ХЫЫЫ
Она же Сабаленка, нет? Подскажите, если есть белорусы.
Соболенко по-русски
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dedpihto59
Мне Арина, постоянно напоминает Моресмо, такая же мужская фактура 💪‼️
+3
-4
-1
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igor nn
Ответ ХЫЫЫ
Она же Сабаленка, нет? Подскажите, если есть белорусы.
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Ale_x_@ndro
Ответ ХЫЫЫ
Она же Сабаленка, нет? Подскажите, если есть белорусы.
Ну в белоруской транслитерации будет как вы пишете (и как в паспорте). По-русски Соболенко.
+7
-1
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Makaveli The-Don-Killuminati
И правда, особенно первую половину 1-го сета била очень слабо, видимо пыталась поймать стабильные розыгрыши без ошибок. Но на тай-брейке заиграла в феноменальный теннис, безумная беготня Линьки во 2-м сете закончилась, Арина стала лучше читать игру и спокойно разобралась. С победой!
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ХЫЫЫ
Она же Сабаленка, нет? Подскажите, если есть белорусы.
+4
-4
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Gornostaev
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+1
-17
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