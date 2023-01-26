Соболенко о том, что ее форхенд по скорости достигает мужского: «Сегодня я била очень медленно»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Магдой Линетт в полуфинале Australian Open. Белоруска победила 7:6(1), 6:2 и впервые вышла в финал «Большого шлема».

«Я очень рада этой победе. Она невероятная теннисистка и показала отличный теннис. Так что я очень рада.

Я не очень хорошо начала матч, но на тай-брейке поймала свой теннис, начала доверять своей игре, вкладываться в удары. И провела отличный тай-брейк.

И спасибо всем, кто остался и нас поддерживал. Атмосфера была невероятной».

Также Соболенко прокомментировала то, что ее форхенд по скорости достигает ударов некоторых мужчин. Перед ответом она поцеловала бицепсы.

«Если честно, мне кажется, сегодня я била очень медленно (смеется). Но спасибо. Наверное, у меня хорошие гены (смеется)».

В финале Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной.

«Потрясающая теннисистка, показывает отличный теннис. И она уже выигрывала «Большой шлем», так что у нее есть опыт финалов. Будет отличная битва», – сказала Соболенко в интервью на корте.

Тигрица Соболенко устрашает – не проиграла ни сета на старте сезона. Хочет быть скучной – и это плюс

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе