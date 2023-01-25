Соболенко в ответ на предложение выйти замуж с трибун: «Давай попозже это обсудим»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко ответила на предложение выйти замуж после матча с Донной Векич в четвертьфинале Australian Open (6:3, 6:2).

В начале интервью на корте мужчина с трибун крикнул: «Арина, ты выйдешь за меня?» Соболенко ответила: «Давай попозже это обсудим».

В интервью Соболенко ответила, знала ли, что уступала 1:5 в личных встречах с Векич.

«Очень хорошо, что я этого не знала. Конечно, я помнила последние два матча, но хорошо, что не знала про 1:5. Теперь 2:5, так что осталось еще три и мы сравняемся.

Она отличная теннисистка, с ней всегда тяжело. Но я была спокойна и ожидала от нее такой игры, поэтому оставалась в матче несмотря ни на что. И это самое важное».

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

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6 комментариев

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nick-basil
Батька токсичная персона. Не к добру.
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nick-basil
Со стабильной Сабаленкой не могут справиться даже топы женского тура.
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faaakkkeee
Кричавшим был Салесов - давний латентный фанат.
0
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shickana
Ответ Анатолий Зыболов
Зависть
К кому: Батьке или Соболенко?
+6
0
+6
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Анатолий Зыболов
Ответ shickana
Кто-то озвучил телеграмму от Батьки, нынче, это высшая правительственная награда в Беларуси.
Зависть
+2
-6
-4
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shickana
Кто-то озвучил телеграмму от Батьки, нынче, это высшая правительственная награда в Беларуси.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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