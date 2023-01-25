Соболенко в ответ на предложение выйти замуж с трибун: «Давай попозже это обсудим»

ответила на предложение выйти замуж после матча с в четвертьфинале (6:3, 6:2).

В начале интервью на корте мужчина с трибун крикнул: «Арина, ты выйдешь за меня?» Соболенко ответила: «Давай попозже это обсудим».

В интервью Соболенко ответила, знала ли, что уступала 1:5 в личных встречах с Векич.

«Очень хорошо, что я этого не знала. Конечно, я помнила последние два матча, но хорошо, что не знала про 1:5. Теперь 2:5, так что осталось еще три и мы сравняемся.

Она отличная теннисистка, с ней всегда тяжело. Но я была спокойна и ожидала от нее такой игры, поэтому оставалась в матче несмотря ни на что. И это самое важное».

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

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