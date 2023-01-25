30-летняя Линетт впервые вышла в полуфинал «Большого шлема»

45-я ракетка мира на обыграла – 6:3, 7:5.

30-летняя полька впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Она 30-й раз играет в основной сетке ТБШ, но до этого Australian Open никогда не проходила дальше третьего круга.

В Мельбурне Линетт обыграла четырех сеяных теннисисток, включая №4 в мире .

В полуфинале она поборется с или .

По итогам турнира Линетт обновит лучший рейтинг в карьере – станет минимум 23-й.

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