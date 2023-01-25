30-летняя Линетт впервые вышла в полуфинал «Большого шлема»
45-я ракетка мира Магда Линетт на Australian Open обыграла Каролину Плишкову – 6:3, 7:5.
30-летняя полька впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Она 30-й раз играет в основной сетке ТБШ, но до этого Australian Open никогда не проходила дальше третьего круга.
В Мельбурне Линетт обыграла четырех сеяных теннисисток, включая №4 в мире Каролин Гарсия.
В полуфинале она поборется с Ариной Соболенко или Донной Векич.
По итогам турнира Линетт обновит лучший рейтинг в карьере – станет минимум 23-й.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Папамихаил на РГ должна в полуфинал выйти)