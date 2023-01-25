30-летняя Линетт впервые вышла в полуфинал «Большого шлема»

Теги Australian Open WTA Магда Линетт Теннис

45-я ракетка мира Магда Линетт на Australian Open обыграла Каролину Плишкову – 6:3, 7:5.

30-летняя полька впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Она 30-й раз играет в основной сетке ТБШ, но до этого Australian Open никогда не проходила дальше третьего круга.

В Мельбурне Линетт обыграла четырех сеяных теннисисток, включая №4 в мире Каролин Гарсия.

В полуфинале она поборется с Ариной Соболенко или Донной Векич.

По итогам турнира Линетт обновит лучший рейтинг в карьере – станет минимум 23-й.

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8 комментариев

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Барсик91
Ответ Julian Slink
WTA держат уровень! Папамихаил на РГ должна в полуфинал выйти)
Вчера кстати был матч папамихаил - пападакис)
0
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costa0545
Ещё очередная Татьяна-Мария на шлеме, а потом её не видно будет)))
+1
-1
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trumpet
В полуфинале - три Лады и одна Мазда... то есть Магда 🚙
+2
0
+2
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Тимофей Костин
Ответ Julian Slink
WTA держат уровень! Папамихаил на РГ должна в полуфинал выйти)
Ее в 1/4 Сарра Эррани остановит
0
0
0
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Александр Гороховик
Ответ Julian Slink
WTA держат уровень! Папамихаил на РГ должна в полуфинал выйти)
А что плохого? Разнообразие по мне интереснее, чем тридцать титулов сестер Уильямс.
+6
-2
+4
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nnp165
Ответ ivan 07
Возраст указали , так напишите . Линетт обыграла ровесницу , тридцатилетнюю Плишкову Каролину.
Все ж разница то огромная, Плишкова первой в мире стояла, сейчас результаты хуже чем в более молодом возрасте, а у Линетт полностью наоборот.
+9
0
+9
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Julian Slink
WTA держат уровень!
Папамихаил на РГ должна в полуфинал выйти)
+7
-1
+6
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ivan 07
Возраст указали , так напишите . Линетт обыграла ровесницу , тридцатилетнюю Плишкову Каролину.
+21
-2
+19
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