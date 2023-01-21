Джокович взял медицинский перерыв в третьем круге Australian Open

Девятикратный чемпион Australian Open Новак Джокович взял медицинский перерыв в третьем круге против . Это случилось после первого сета, который серб взял за 77 минут, не подав на партию и упустив двойной мини-брейк на тай-брейке.

Джокович испытывает проблемы с левом бедром, которое он травмировал на первой неделе сезона в Аделаиде. В предыдущем матче он тоже брал медицинский перерыв.

Джокович пугает на Australian Open – говорит, что бедру нужна божья помощь. Все так серьезно?

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