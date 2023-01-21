Джокович взял медицинский перерыв в третьем круге Australian Open

Теги Новак Джокович травмы Australian Open ATP Теннис

Девятикратный чемпион Australian Open Новак Джокович взял медицинский перерыв в третьем круге против Григора Димитрова. Это случилось после первого сета, который серб взял за 77 минут, не подав на партию и упустив двойной мини-брейк на тай-брейке.

 

Джокович испытывает проблемы с левом бедром, которое он травмировал на первой неделе сезона в Аделаиде. В предыдущем матче он тоже брал медицинский перерыв.

Джокович пугает на Australian Open – говорит, что бедру нужна божья помощь. Все так серьезно?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavel Harriss
Превозмогает превозмогатель
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
Возрастные ребята на ободах едут...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Man_ouk
Артист погорелого театра 🙄
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий