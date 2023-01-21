Чжан Шуай о проблемах китайских игроков: «Мы даже не можем приехать домой, потому что нужно проходить карантин. И потом всем кажется, что у нас вирус»

Чжан Шуай рассказала о проблемах теннисисток из Китая. Она одна из двух китайских теннисисток в 1/8 финала Australian Open – вместе с Чжу Линь.

– Вы знаете, какими тяжелыми получились последние два-три года для игроков из Китая. У нас в стране сейчас нет турниров. Мы даже не можем приехать домой, потому что нужно проходить карантин – иногда три недели. И как после этого тренироваться? К тому же дома всем кажется, что у нас вирус.

С начала пандемии нам трудно найти место для тренировок. И ты начинаешь задумываться о будущем. Некоторые сомневаются, что смогут продолжать.

Все упали в рейтинге. Потом пытаются возвращаться, но это непросто, потому что все игроки очень сильные, молодые девочки очень быстро растут. Много отличных игроков.

– А насколько вы уверены, что WTA будет проводить турниры в Китае?

– Понятия не имею (смеется). Никто не знает, и я не знаю.

Но мы видели, что некоторые виды спорта уже проводят турниры в Китае. И нас постоянно спрашивают: как дела в стране? в семье все здоровы? мы сможем в этом году сыграть?

Все хотят, но никто не знает.

– WTA сказала, что сначала хочет поговорить с Шуай Пэн. Только потом возможно возвращение в Китай. Вы считаете, что это необходимо, или вы не согласны?

– Я не знаю, потому что я сосредоточена на себе. Я не очень хорошо знаю эту ситуацию. И я никак не могу на нее повлиять.

Я как и все – узнаю новости с сайта WTA. И сейчас жду хороших.

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