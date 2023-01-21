Де Минаур о том, что может сыграть с Джоковичем: «Не буду обращать внимания на его травму. Заведусь сам, заведу болельщиков и отлично проведу время»
Алекс де Минаур прокомментировал то, что может сыграть с Новаком Джоковичем в четвертом круге Australian Open. Последние недели серб испытывает проблемы с бедром.
«Я не буду обращать особого внимания на его травму. Он один из лучших игроков мира, и мне нужно будет навязать ему свою игру, не бояться этого момента. Я сделаю все, чтобы ему было максимально тяжело, использую весь свой опыт.
Главное не бояться возможности и момента. Я хочу такие матчи. Это будет интересно. Я заведусь сам, заведу болельщиков и отлично проведу время».
Также он может сыграть с Григором Димитровым.
«Григор – один из самых талантливых в туре. Его лучший уровень просто выдающийся. В его исполнении теннис выглядит очень-очень простым.
Если я буду играть с ним, то нужно понимать, что временами он будет показывать невероятный теннис. И нужно быть психологически стойким, не отходить от своей игры, быть максимально стабильным и использовать каждую мелкую возможность.
Кто бы на меня ни вышел, будет битва, и я к этому готов».
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