Чилич перенес операцию на колене

сообщил, что перенес операцию на колене.

«2023-й начался с нескольких сложных недель. Проконсультировавшись с различными специалистами, я принял трудное решение сделать операцию на колене, так как это показалось лучшим вариантом для долгосрочного лечения травмы, которую я получил в начале года.

К счастью, процедура прошла как мы надеялись 🙏.

К сожалению, это означает, что какое-то время я не смогу играть, но есть плюс: я проведу больше бесценного времени дома с семьей и займусь делами, на которые не хватает времени во время путешествий.

Я настроен позитивно и с нетерпением жду возвращения на корт, но пока сосредоточен на отдыхе и предстоящей реабилитации», – написал чемпион US Open-2014, поблагодарив за поддержку.

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