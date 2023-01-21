Стефанос Циципас: «Теннис превращается в завораживающее, похожее на танец представление, когда смотришь его в замедленной съемке и под музыку»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас сравнил теннис с искусством.

«Теннис – это отличающийся изяществом и гармоничностью вид искусства, который превращается в завораживающее, похожее на танец представление, когда смотришь его в замедленной съемке и под мелодичный аккомпанемент музыки», – написал грек в твиттере и приложил свое фото с Australian Open.

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4 комментария

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knzhnmdscj
Все три предыдущих комментария прекрасны 😁 развеселили
+1
0
+1
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Sincere
"И приложил свое фото"
😂😂😂
+1
0
+1
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kyckoba
У него просто «родительский контроль», и на айпаде тоже. Напишет свою лабуду, а редактировать не успевает - время вышло🤷🏻‍♀️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
canuck andreyka
Он, что, дунул???😨
+2
0
+2
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