Стефанос Циципас: «Теннис превращается в завораживающее, похожее на танец представление, когда смотришь его в замедленной съемке и под музыку»

Четвертая ракетка мира сравнил теннис с искусством.

«Теннис – это отличающийся изяществом и гармоничностью вид искусства, который превращается в завораживающее, похожее на танец представление, когда смотришь его в замедленной съемке и под мелодичный аккомпанемент музыки», – написал грек в твиттере и приложил свое фото с Australian Open.

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