Джессика Пегула: «Не знаю, что заставило меня в 7 лет сказать, что я хочу быть №1 в мире и выигрывать «Большие шлемы»

Третья ракетка мира рассказала, когда поверила, что может стать топ-теннисисткой.

– Даже когда мне было семь-восемь лет, я хотела стать №1 в мире, бороться за «Большие шлемы», профессионально играть в теннис. Это очень рано стало моей целью.

В подростковом возрасте я, наверное, не понимала, что для этого требуется. Но потом у меня были травмы и все такое, и я лучше узнала себя и поняла, что нужно, чтобы выйти на топ-уровень.

Когда мне было лет 17-18, я, наверное, не думала, что у меня получится. Наверное, у меня не было убежденности. Ко мне все пришло позже, чем ко многим другим. Может быть, поэтому я лучше выступаю сейчас, чем в начале карьеры. Не уверена.

– Вы помните момент, когда поверили?

– Наверное, когда попала в топ-100. Тогда я подумала, что создаю себе фундамент для успеха. Потом у меня было много мини-прорывов, и они только укрепляли веру в себя.

– Почему в семь лет вы решили, что хотите быть №1, выигрывать «Большие шлемы»?

– Не знаю. Правда, не знаю. Моя старшая сестра играла в колледже, я постоянно крутилась на кортах. Но я не знаю, что заставило меня такое сказать (улыбается).

Это всегда было моей целью. Теннис – это то, что у меня получалось, я много им занималась уже тогда. Для того возраста я очень много играла.

И это было моей мечтой.

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