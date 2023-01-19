Джокович без тейпа на бедре провел разминку перед вторым кругом Australian Open

21-кратный чемпион «Больших шлемов» провел разминку перед вторым кругом Australian Open.

На фото с корта видно, что он готовится к матчу без тейпа на левом бедре, с которым играл первый круг. Травму он получил во время победного турнира в Аделаиде.

Джокович встретится с Энцо Коко в 11:00 по Москве первым запуском вечерней сессии на Арена Рода Лэйвера.

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