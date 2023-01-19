Джокович без тейпа на бедре провел разминку перед вторым кругом Australian Open
21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович провел разминку перед вторым кругом Australian Open.
На фото с корта видно, что он готовится к матчу без тейпа на левом бедре, с которым играл первый круг. Травму он получил во время победного турнира в Аделаиде.
Джокович встретится с Энцо Коко в 11:00 по Москве первым запуском вечерней сессии на Арена Рода Лэйвера.
Задняя поверхность может быть просто подклеена кинезио. И на фотках этого не видно.
Надаль был самым страшным соперником для Новака на харде АО. :))
Скоро уже 10 лет как. :))