Джокович без тейпа на бедре провел разминку перед вторым кругом Australian Open

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович провел разминку перед вторым кругом Australian Open.

На фото с корта видно, что он готовится к матчу без тейпа на левом бедре, с которым играл первый круг. Травму он получил во время победного турнира в Аделаиде.

Джокович встретится с Энцо Коко в 11:00 по Москве первым запуском вечерней сессии на Арена Рода Лэйвера.

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11 комментариев

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Юрий Шептухин
Ответ Зорькин
Ничего пока не ясно. Задняя поверхность может быть просто подклеена кинезио. И на фотках этого не видно.
Я думаю, там все более менее, излишняя шумиха вокруг травм это часть шоу и соответственно прибыли. В этом плане Новак подыгрывает на пользу организаторам.
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Зорькин
Ответ Юрий Шептухин
После растяжения в матче с Медведем прошло две недели. При хорошей реабилитации вполне должно пройти уже.
Ничего пока не ясно.
Задняя поверхность может быть просто подклеена кинезио. И на фотках этого не видно.
+5
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+4
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JozY
Ответ Зорькин
О да. Надаль был самым страшным соперником для Новака на харде АО. :)) Скоро уже 10 лет как. :))
А кто-то говорит про страх? Не в этом дело
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Юрий Шептухин
Ответ costa0545
Уже как новый и травмы не следа)))
После растяжения в матче с Медведем прошло две недели. При хорошей реабилитации вполне должно пройти уже.
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+3
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Юрий Шептухин
Ответ JozY
Впринципе да. Надаль вылетел и можно уже тейп снять, к чему эта показуха
Причем здесь Надаль. Легче соперника по финалу придумать не возможно. Я думаю он даже в церковь ходил просил, чтобы Надаль до финала дошел.
+7
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+6
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arseny572
Хорошая новость, удачи во 2 круге
+3
0
+3
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costa0545
Уже как новый и травмы не следа)))
+5
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+3
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Юрий Шептухин
Ответ Gestor_36
серб просто забылся... сейчас на матч на инвалидной каляске приедет и обмотанный как мумия....
Мумия вчера ковыляла по стадиону. Этот умеет правильно размяться, да и не имеет привычки лишний вес набирать в межсезонье кроме растяжений и "ковида" особо ни чего не грозит .
+5
-3
+2
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Зорькин
Ответ JozY
Впринципе да. Надаль вылетел и можно уже тейп снять, к чему эта показуха
О да.
Надаль был самым страшным соперником для Новака на харде АО. :))
Скоро уже 10 лет как. :))
+15
-4
+11
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Gestor_36
серб просто забылся... сейчас на матч на инвалидной каляске приедет и обмотанный как мумия....
+10
-8
+2
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JozY
Впринципе да. Надаль вылетел и можно уже тейп снять, к чему эта показуха
+4
-10
-6
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