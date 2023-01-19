«Если она не смотрит игру, то я не понимаю, зачем сидит на вышке». Шарди – о споре с судьей

прокомментировал спор с судьей во втором круге против (4:6, 4:6, 1:6).

В первом сете на брейк-пойнте у Шарди выпал мяч из кармана. Эванс в итоге выиграл тот размен и взял подачу француза. Но Шарди утверждал, что из-за выпавшего мяча розыгрыш нужно было переиграть.

Эванс сказал, что ему мяч не помешал, поэтому судья решила ничего не переигрывать.

Специалист по теннисным правилам Виктория Кьеза говорит, что это правильное решение – очко переигрывается, только если выпавший из кармана мяч или упавшая с головы кепка мешают сопернику.

– Судья допустила большую ошибку. Я пробил форхенд, и у меня из кармана выпал мяч. Он пробил бэкхенд, потом я пробил еще форхенд, и только тут она поняла, что у меня мяч выпал. Я все равно проиграл очко.

Да, я разозлился, потому что она должна была сразу остановить игру. А она сказала, что даже не видела мяч. Не знаю, чем она тогда занимается, потому что ауты определяются автоматически. Она только счет объявляет.

Если она не смотрит игру, то я не понимаю, зачем сидит на вышке. Вот и все.

Я разозлился, а потом еще сильнее разозлился, потому что она не признала ошибку.

– Судей, которые допускают ошибки, должны наказывать, штрафовать?

– Ну да (смеется). Я ей так и сказал: если я сломаю ракетку, меня оштрафуют, а ты можешь так ошибаться, и тебе ничего не будет.

Это несправедливо. Она может ошибаться, а мы – нет. Хотя все должны быть равны, нет?

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