Маррей о победе над Берреттини: «Я очень горжусь собой. Хотя обычно у меня не бывает такого ощущения после матчей»

рассказал, что для него значит победа над в первом круге – 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7), 7:6(6). В пятом сете британец отыграл матч-пойнт.

«В последние несколько лет у меня возникали сомнения в себе. И многие другие тоже сомневались в том, что я еще способен показать себя на крупнейших турнирах, в крупных матчах.

Я очень горжусь собой. Хотя обычно у меня не бывает такого ощущения после матчей.

Я горжусь проделанной за последние месяцы работой. Я очень много работал, когда готовился к этому турниру. И очень горжусь тем, как боролся в конце матча, когда победа могла от меня уйти.

Да, я себя впечатлил (улыбается). Хотя обычно я жестко к себе отношусь. Но сегодня нужно отдать себе должное, потому что последние годы были тяжелыми. Я проиграл несколько подобных матчей – на , на « ». Этот тоже мог закончиться иначе, но я не дрогнул и заслужил победу».

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