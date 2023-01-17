Берреттини о том, что за 5 часов проиграл Маррею, который на 9 лет старше: «Я проиграл не потому, что устал»

прокомментировал то, что за пять часов проиграл Энди Маррею – 3:6, 3:6, 6:4, 7:6(7), 6:7(6). В пятом сете итальянец, который на девять лет моложе Маррея, упустил матчбол.

«Не знаю, как он себя чувствует. Я, конечно, устал (улыбается).

Но проиграл я не потому, что устал. Вообще в конце пятого сета я отлично себя чувствовал. Конечно, ноги немного тяжелые. Но проиграл я не поэтому.

Я впечатлен тем, на что он способен после стольких операций, после всех километров, которые он пробежал за карьеру. Это впечатляет и показывает, как сильно он любит теннис и такие матчи.

Я в межсезонье не очень много тренировался, у меня были проблемы с травмами. Так что для меня это было проверкой, готов ли я к пяти сетам. Готов. Этим я доволен».

Также Берреттини прокомментировал тем, что матч проходил при закрытой крыше.

«Мне об этом сказали за две минуты до начала. Я уже был готов выходить на корт, когда мне сказали. Конечно, Энди тоже. И он лучше с этим справился.

Когда крыша закрыта, условия медленнее. По ходу матча я снизил натяжение струн. Еще в начале матча было влажно, а потом стало чуть суше. Но нам нужно адаптироваться.

Вообще это пустой разговор. У меня был матч-пойнт. Я ошибся. Это самое главное».

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