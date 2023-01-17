Маррей отыграл матчбол у Берреттини и впервые с 2017-го победил соперника из топ-20 на ТБШ

Теги Энди Маррей Australian Open ATP Маттео Берреттини Теннис

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в первом круге Australian Open обыграл №14 Маттео Берреттини – 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7), 7:6(6). В пятом сете британец отыграл матчбол на подаче при счете 4:5.

Маррей впервые с «Ролан Гаррос»-2017 обыграл соперника из топ-20 на турнире «Большого шлема».

Давид Налбандян на «Уимблдоне»-2005 остается единственным игроком, ушедшим с 0:2 по сетам в матче с Марреем.

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16 комментариев

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tanith
Ответ N.S.A.8.5
Берреттини может смело завершаеть карьеру, проигрывает 40 летнему ветерану с металлическим бедром и такие стоят в топ 10?
Рейтинг гляньте хотя бы, Беретт вылетел с 10ки в прошлом году
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Стэн Смит
Какой перспективный 35-летний юниор с металлическим бедром.
Да не то слово. Молодой, горячий, перспективный некстген
+1
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Ludmila
Спасибо, сэр Эндюляй, ты всё ещё крут.
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Блюдце с молочком
Радостно за Энди!
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Makaveli The-Don-Killuminati
Мдаа... года 2 назад я думал, что Маттео сделает мега рывок и раздвинет всех, выйдя на свой пик игры, в том числе в возрастном плане, обрастет менталкой и тому подобное, уйдут травмы. В итоге выжал лишь абсолютно шакалистый финал Уима(этого даже и Кирьос смог добиться год спустя), плюс очередные Куинс клабы травенные, Штутгарты и глиняные 250-ки.
1 титул на харде за всю карьеру(и это был единственный финал) - 250 дома, где первым сеяным был БУСТА, 0 мастерсов(1 финал на глине), два 500-ка(оба на траве, Норри и Краёк обыграны, бугага), 1 победа в 4 играх на Итоге...
думал, что подвинет Циципу, Рубля, будет догонять Зверева и Даню. В итоге сравнивать с карьерой Саши и Дани вообще смысла больше нет, таких высот, думаю, он уже не добьется, Стеф выиграл больше, хоть и моложе. Тим в его возрасте уже регулярно обыгрывал Бигов, взял хардовый Шлем, хардовый Мастерс и играл 2 финала итога в зале, будучи грунтовиком... как-то так
+3
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maalry
Сэр верен себе. Какой триллер! Красавец!
Надо теперь надеяться на 5 сетов у Коккинакиса и Фоньини
+2
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Sincere
Ответ Rus1an
Круто, конечно. Но в следующем круге Энди ждет Фоньини (который из штанов будет выпрыгивать, т.к. скорее всего это его последний сезон) или Коккинакис, который в Австралии всегда играет хорошо. И тут еще вопрос восстановится ли Маррей после почти 5-часового марафона.
С австралийцем не сдюжит, с Фоньини вполне может. Но Фоньини не сдюжит австралийца
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cosset
смотрела урывками матч, но увиденное было похоже на качественный теннис от Энди. конечно, с большей долей брака, чем раньше, но всё же это был хороший уровень. теперь главное иметь ресурсы играть так и дальше.
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seregqua
у Маррэя по карьере результат 27-13 в пятисетовиках, очень солидно. Причем, если отбросить последние лет 5, когда он уже не был на пике из-за травм и убрать совсем ранние годы, когда он даже в топ-20 не входил, то получится результат 20-6 за 10 сезонов
+1
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Rus1an
Круто, конечно. Но в следующем круге Энди ждет Фоньини (который из штанов будет выпрыгивать, т.к. скорее всего это его последний сезон) или Коккинакис, который в Австралии всегда играет хорошо. И тут еще вопрос восстановится ли Маррей после почти 5-часового марафона.
+1
0
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Холден Колфилд
Несмотря на такой косяк Матео....какой же Энди всё-таки Сэр!
+2
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STB
Буратино этот удар в сетку на матчболе надолго запомнит
+7
0
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Hardy
Ну классная победа, чего уж там
+4
-1
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N.S.A.8.5
Берреттини может смело завершаеть карьеру, проигрывает 40 летнему ветерану с металлическим бедром и такие стоят в топ 10?
+2
-3
-1
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Dr Porto
Редкостный олень, Берреттини. Такой мяч сорвать у сетки, когда Маррей был в проигрышной ситуации, и это на матчболе
+2
-2
0
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Стэн Смит
Какой перспективный 35-летний юниор с металлическим бедром.
+17
0
+17
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