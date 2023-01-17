Маррей отыграл матчбол у Берреттини и впервые с 2017-го победил соперника из топ-20 на ТБШ
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в первом круге Australian Open обыграл №14 Маттео Берреттини – 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7), 7:6(6). В пятом сете британец отыграл матчбол на подаче при счете 4:5.
Маррей впервые с «Ролан Гаррос»-2017 обыграл соперника из топ-20 на турнире «Большого шлема».
Давид Налбандян на «Уимблдоне»-2005 остается единственным игроком, ушедшим с 0:2 по сетам в матче с Марреем.
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1 титул на харде за всю карьеру(и это был единственный финал) - 250 дома, где первым сеяным был БУСТА, 0 мастерсов(1 финал на глине), два 500-ка(оба на траве, Норри и Краёк обыграны, бугага), 1 победа в 4 играх на Итоге...
думал, что подвинет Циципу, Рубля, будет догонять Зверева и Даню. В итоге сравнивать с карьерой Саши и Дани вообще смысла больше нет, таких высот, думаю, он уже не добьется, Стеф выиграл больше, хоть и моложе. Тим в его возрасте уже регулярно обыгрывал Бигов, взял хардовый Шлем, хардовый Мастерс и играл 2 финала итога в зале, будучи грунтовиком... как-то так
Надо теперь надеяться на 5 сетов у Коккинакиса и Фоньини