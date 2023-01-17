Маррей отыграл матчбол у Берреттини и впервые с 2017-го победил соперника из топ-20 на ТБШ

Экс-первая ракетка мира в первом круге обыграл №14 – 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7), 7:6(6). В пятом сете британец отыграл матчбол на подаче при счете 4:5.

Маррей впервые с « »-2017 обыграл соперника из топ-20 на турнире «Большого шлема».

Давид Налбандян на «Уимблдоне»-2005 остается единственным игроком, ушедшим с 0:2 по сетам в матче с Марреем.

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