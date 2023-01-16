Роман Сафиуллин: «Я стараюсь быть профессиональным топ-игроком. Сейчас это не отражается на моем рейтинге, но я делаю все возможное, чтобы побеждать»

97-я ракетка мира рассказал, как в детстве играл на кортах рядом с хоккейной ареной. Он также занимался футболом и плаваньем, но большую часть времени уделял теннису.

«Я брал там ракетки и тренировался в маленькой группе. Бил мячом об стенку. Так часто бывало.

Мне нравилось играть в теннис, особенно когда я подрос. Потом началась школа, и пришлось выбирать: или ты полностью посвящаешь себя учебе, или занимаешься теннисом. Я выбрал теннис и до сих пор здесь.

Я стараюсь быть профессиональным топ-игроком. Сейчас это не отражается на моем рейтинге, но я стараюсь и делаю все возможное, чтобы побеждать».

Также Сафиуллин рассказал, как проводит время вне корта.

«Когда у меня есть свободное время, я просто иду куда-нибудь с женой. Она выбирает какие-то рестораны или места, где можно побывать, как сейчас в Мельбурне. [В межсезонье] мы были в Германии, а потом полетели отдыхать на Бали. А потом, по сути с Бали, мы вернулись в Европу и начали [предсезонку].

Там здорово. Поэтому мы и поехали туда уже второй раз, там очень хорошо. Нам повезло с погодой. Было не так жарко, как мы предполагали, и иногда шел дождь».

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