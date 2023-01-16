Швентек о том, как отвлекается от тенниса: «Много читаю, чтобы ненадолго оказаться в другом мире. В основном просто занимаю себя сериалами и книгами»

Первая ракетка мира поделилась, как отвлекается от теннисной рутины и высоких ожиданий.

– В прошлом году создала для себя пузырь, чтобы скрыться от шумихи. Это помогало ей расслабиться. Что вы собираетесь делать в ближайшие пару недель?

– Это и мой план – быть как бы в пузыре. Но, как я уже говорила, предсезонка, больше времени в соцсетях, чем во время сезона, возможность делать что я хочу, а не концентрироваться на матчах – все это немного нарушило мой ритм.

С другой стороны, нужно время, чтобы восстановить силы. По-моему, сейчас немного сложнее создать такой пузырь и спрятаться от всех этих помех и ожиданий.

Но таков мой план – быть в пузыре. Мне всегда это нравилось. Мне кажется, что с каждым днем я смогу все больше в него погружаться.

– Что вы делаете, чтобы теннис не перегружал вас каждый день на протяжении двух недель?

– Обычно гуляю в парке, а в свободные дни стараюсь ходить на пляж. Я много читаю, чтобы ненадолго оказаться в другом мире. Что еще? Не знаю, в основном просто занимаю себя сериалами и книгами (улыбается).

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