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Дмитрий Губерниев: «Мне лично не обидно, что упустили Бублика – он уже давно отрезанный ломоть»

Дмитрий Губерниев высказался о поражении Даниила Медведева в финале в Галле.

Российский №1 уступил Александру Бублику 3:6, 6:7(4).

«Как говорила Мэри Поппинс: «все хорошее когда-нибудь кончается». Поздравим Медведева с выходом в финал, но Бублик был явно сильнее. Шесть поражений подряд казахстанец потерпел от россиянина, и вот наконец-то выиграл! Статистика, как выяснилось, знает не все. Абсолютно по делу победа, Бублик – очень волевой спортсмен, быстро растущий, поэтому я за него рад. Поздравляю фанатов Бублика, Казахстан, и призываю не унывать! Медведев тоже на правильном пути, вышел в финал спустя много месяцев отсутствия.

Рад за Бублика! Обидно, что упустили его? Вот такими категориями, как «обидно» и «не обидно», не стоит мыслить. Он уже давно отрезанный ломоть, поэтому категория «обидно» здесь очень странная. Ничего не обидно, он вырос в зрелого теннисиста. Он первый что ли? Не первый и не последний. Мне лично не обидно, порадуемся за Бублика!» – цитирует Губерниева «Совспорт».

Как же обалденно Александр Бублик играет в теннис

«Не буду рисковать здоровьем ради возможных достижений». Как строит карьеру Бублик

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Совспорт»
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