Australian Open: Виктория Азаренко — София Кенин прямая трансляция матча 16.01.2023

Экс-первая ракетка мира, спортсменка из Беларуси Виктория Азаренко в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису будет экзаменовать американскую теннисистку Софию Кенин. Матч состоится 16 января и начнется ориентировочно не ранее 06:15 часов по московскому времени.

Спортсменки будут играть на второй по статусу арене турнира Margaret Court Arena.

Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Виктория Азаренко двукратная победительница Australian Open, правда, победы ее случились уже давно, прошло уже десять лет. Тем не менее спортсменка из Беларуси по-прежнему входит в элиту мирового тенниса и когда находится в хорошей форме может доставить проблемы любой сопернице, как доставляла когда-то Серене Уильямс. Трудно сказать, как далеко пройдет Виктория по турнирной сетке на этот раз, но в предстоящем матче выигрывать она обязана.

Американка российского происхождения София Кенин тоже знает как побеждать на кортах Мельбурн-парка. В 2020 году она завоевала здесь титул и ворвалась в число лучших мировых теннисисток. Однако потом ее результаты пошли под гору, мешали и травмы. В результате на сегодняшний день она находится в конце третьей сотни рейтинга и приглашена организаторами лишь только потому, что побеждала здесь. Но Кенин считает, что с Австралии начнет свое новое восхождение вверх.

Между собой Азаренко и Кенин встречались дважды и одержали по одной победе. Последнюю встречу Кенин явно не хочет вспоминать, потому что ее соперница не позволила выиграть ни гейма. Букмекеры на стороне белорусской теннисистки. «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,46, победа Кенин оценивается коэффициентом 2,75.

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