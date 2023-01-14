Медведев — Гирон прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

Экс-первая ракетка мира и финалист прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев в первом круге турнира встретится с американцем Маркосом Гироном. Встреча состоится 16 января на центральном корте Rod Laver Arena, начало матча не ранее 12:15 по московскому времени.

В прошлом году что-то у Даниила Медведева пошло не так. Хорошо, если это временное отступление, и вскоре он вновь заявит о себе, вернув звание первой ракетки мира. Начиналось все неплохо, финал Australian Open, пусть и случилось поражение от Рафаэля Надаля, но результат отличный. Уимблдон наш спортсмен пропустил из-за решения организаторов не допускать российских теннисистов. Во Франции и США тоже не удалось добиться успеха. Конец года вышел еще более удручающим. В рейтинге Даниил опустился на восьмую позицию и потерял звание первой ракетки России, которое перешло Андрею Рублеву. В 2021 году он тоже выходил в финал турнира в Австралии и тоже уступил Новаку Джоковичу. Даниил целенаправленно вел подготовку к Australian Open и постарается вновь выйти в финал. Маркос Гирон десятая ракетка США, ему 29 лет и больших успехов в своей карьере он пока не снискал. Впрочем, как и малых, на его счету нет ни одного титула. На Открытом чемпионате Австралии он будет играть четвертый год подряд, ранее он не смог выиграть ни в одном матче.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Медведева — 8

рейтинг ATP Гирона — 60

Факты и статистика перед матчем Медведев — Гирон

Россиянин проходил подготовку к Australian Open на турнире в Аделаиде, где смог дойти до полуфинала и уступил Новаку Джоковичу. Довольно тревожный звонок для Даниила перед чемпионатом. Маркос Гирон играл в Окленде, где дошел до четвертьфинала, проиграв Кэмерону Норри.

Статистика личных встреч Медведев — Гирон

Спортсмены играли между собой всего лишь раз. Случилось это в августе 2020 года в Нью-Йорке, турнир проходил на харде. В матче второго круга Даниил Медведев оказался сильнее в двух сетах 6 : 4, 6 : 4.

Прогноз на матч Медведев — Гирон

В первом круге есть несколько матчей, где букмекеры шансы некоторых спортсменов рассматривают как ничтожные. Встреча Медведева и Гирона близка к этому определению. У букмекеров нет сомнений в успехе россиянина. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,05, на победу Гирона коэффициент — 10,00.

Наш прогноз: Даниил Медведев достиг такого уровня, что соперников за пределами первой тридцатки рейтинга должен проходить легко. Ставим на его победу в трех сетах.

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