Павлюченкова о трудностях возвращения после травмы: «Я общаюсь с некоторыми игроками ATP, которые выпадали из тура и вернулись, и мы понимаем друг друга»

Олимпийская чемпионка объяснила, в чем сложность возвращения в тур после долгой травмы.

«Это трудно, потому что, конечно, мне нужно вернуть уверенность, обрести ее в матчах. Мне нужны победы, потому что это единственный путь. Я стараюсь мудро к этому относиться, быть как можно позитивнее и давать себе время и шанс получать удовольствие. Это сейчас в приоритете. Я буду бороться изо всех сил, чтобы вернуть рейтинг и набрать форму, потому что знаю, что это будет нелегко и займет какое-то время.

В ноябре я провела тренировочный матч с , и у меня не было шансов в первом сете, который я сыграла. Я так хорошо чувствовала мяч на обычных тренировках, но когда играешь на очки, просто безумие, насколько все по-другому. Я общаюсь с некоторыми игроками , которые выпадали из тура и вернулись, и мы понимаем друг друга. Я никогда об этом не думала и не была к этому готова.

Когда смотришь теннисный матч по телевизору, кажется, что все понятно. Но когда выходишь на корт, становится очень трудно».

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