Участники Australian Open не обязаны сдавать анализы на ковид и могут играть с положительным тестом

Теги Australian Open ATP WTA Крэйг Тайли коронавирус Теннис

Участники Australian Open не обязаны сдавать анализы на ковид и могут играть даже с положительным тестом. При этом организаторы рекомендовали тем, кто плохо себя чувствует, находиться дома.

По словам директора «Большого шлема» Крэйга Тайли, такая политика отражает то, что происходит в обществе в целом.

«Мы пошли дальше и рекомендовали не выходить на корт больным, а наш медицинский персонал продолжит за этим следить, а также работать с игроками в индивидуальном порядке.

Мы объяснили игрокам и персоналу: если кто-то плохо себя чувствует, пусть остается дома.

Для нас это привычная ситуация, и, как и в крикете, потенциально будут игроки, соревнующиеся с ковидом», – сказал Тайли.

На прошлой неделе игрок в крикет Мэтт Реншоу продолжил выступать за сборную Австралии в пятидневном контрольном матче против ЮАР, несмотря на положительный тест. В течение первых трех дней матча он был изолирован от сокомандников, но после нескольких отрицательных тестов вернулся в общую группу.

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6 комментариев

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Sincere
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Ответ Istianoff
Да уж, всего год прошел, а в Австралии мир перевернулся.
Так он везде перевернулся, на ковид уже всем наср) ну почти всем.
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Slaviša-Bato Živaljević
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Ответ strannik
А год назад австралийские лицемеры полностью здорового Джоковича держали в тюрьме.
Kada se sprdah sa mjerama i da 💉 nisu delotvorne za kovid, dobijao sam samo minuse na komentaru. Plus++++, ajde Baćuške sada samo +++
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denis_denis
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Ответ Istianoff
Да уж, всего год прошел, а в Австралии мир перевернулся.
он там вообще-то всегда перевёрнутый!
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Istianoff
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Да уж, всего год прошел, а в Австралии мир перевернулся.
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strannik
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А год назад австралийские лицемеры полностью здорового Джоковича держали в тюрьме.
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dedpihto59
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Пусть больной, главное привитый!
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