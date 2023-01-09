Участники Australian Open не обязаны сдавать анализы на ковид и могут играть с положительным тестом

Участники Australian Open не обязаны сдавать анализы на ковид и могут играть даже с положительным тестом. При этом организаторы рекомендовали тем, кто плохо себя чувствует, находиться дома.

По словам директора «Большого шлема» Крэйга Тайли, такая политика отражает то, что происходит в обществе в целом.

«Мы пошли дальше и рекомендовали не выходить на корт больным, а наш медицинский персонал продолжит за этим следить, а также работать с игроками в индивидуальном порядке.

Мы объяснили игрокам и персоналу: если кто-то плохо себя чувствует, пусть остается дома.

Для нас это привычная ситуация, и, как и в крикете, потенциально будут игроки, соревнующиеся с ковидом», – сказал Тайли.

На прошлой неделе игрок в крикет Мэтт Реншоу продолжил выступать за сборную Австралии в пятидневном контрольном матче против ЮАР, несмотря на положительный тест. В течение первых трех дней матча он был изолирован от сокомандников, но после нескольких отрицательных тестов вернулся в общую группу.

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