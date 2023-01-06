Осака, вероятно, пропустит Australian Open

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака, скорее всего, пропустит , который она выигрывала в 2019-м и 2021-м.

Как сообщает The Guardian, Осака, возможно, еще даже не начала тренироваться. На прошлой неделе она была в Европе вместе со своим молодым человеком – рэпером Cordae. Сейчас она вернулась в Лос-Анджелес, где располагается ее тренировочная база. Но там ее видели только в студии пилатеса.

Осака не заявлена ни на какие турниры перед Australian Open, а в список участниц первого «Большого шлема» была внесена автоматически.

Наоми Осака еще теннисистка? Она заработала $50 млн, занялась нижним бельем, запустила кучу компаний, но почти не играла

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