Осака, вероятно, пропустит Australian Open

Теги Australian Open WTA Наоми Осака Теннис

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака, скорее всего, пропустит Australian Open, который она выигрывала в 2019-м и 2021-м.

Как сообщает The Guardian, Осака, возможно, еще даже не начала тренироваться. На прошлой неделе она была в Европе вместе со своим молодым человеком – рэпером Cordae. Сейчас она вернулась в Лос-Анджелес, где располагается ее тренировочная база. Но там ее видели только в студии пилатеса.

Осака не заявлена ни на какие турниры перед Australian Open, а в список участниц первого «Большого шлема» была внесена автоматически.

Наоми Осака еще теннисистка? Она заработала $50 млн, занялась нижним бельем, запустила кучу компаний, но почти не играла

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZhannaMichelle
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Похоже отыграла девушка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Носков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Разумеется. До тенниса ли ей? Столько повесточек, все надо отработать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий