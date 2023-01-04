Циципас о мыслях в матче с Чоричем: «Я просто не хотел проигрывать. Сказал себе: «Ты не уйдешь с корта с опущенной головой»

прокомментировал победу над на United Cup – 6:0, 6:7(4), 7:5. Он прервал серию из трех поражений от хорвата.

«Это матч против Борны, а не против 1000-й ракетки. Конечно, я очень хотел победить, но это теннис – ты не всегда будешь получать то, что хочешь.

Я старался поддерживать движение, которое начал с первого момента, когда мы вышли на корт. Но он очень яростно ответил, так что мне нужно было и дальше бороться.

Я так рад. Этот последний удар – это то, чего я так хотел. Такое облегчение.

Когда мы с ним играем, я всегда напоминаю себе, что его уровень игры поможет мне прибавить. И да, у меня были поражения, но теперь есть и победа. Важно играть против таких соперников, которые требуют от тебя, чтобы ты находил путь к победе, даже когда что-то не получается».

Также Циципас рассказал, о чем думал, когда уступал с брейком в третьем сете.

«Я просто не хотел проигрывать. Сказал себе: «Нет-нет-нет, ты не уйдешь с корта с опущенной головой».

Что сказать? Я не хотел подводить команду. Так что нужно было выложиться на 110%».

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