Циципас о том, что его назвали Стефаносом-старшим: «Как вы смеете»

отказался обсуждать возможного соперника по следующей стадии United Cup.

Журналист: Стефанос-старший, могу я спросить... (В сборной Греции два Стефаноса: также 18-летний Сакелларидис – Sports.ru)

Циципас: Как вы смеете.

: Старший. Сколько тебе, 24? Ветеран.

Журналист: Вы, конечно, не знаете, с кем сыграете завтра, но если это будет , то в прошлом году вы ему дважды неприятно проиграли. Придаст ли вам это дополнительную мотивацию?

Циципас: Давайте не будем гадать, строить предположения. Лучше просто дождемся конца дня и увидим, кто будет нашими соперниками.

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