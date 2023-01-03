Циципас о том, что его назвали Стефаносом-старшим: «Как вы смеете»
Стефанос Циципас отказался обсуждать возможного соперника по следующей стадии United Cup.
Журналист: Стефанос-старший, могу я спросить... (В сборной Греции два Стефаноса: также 18-летний Сакелларидис – Sports.ru)
Циципас: Как вы смеете.
Мария Саккари: Старший. Сколько тебе, 24? Ветеран.
Журналист: Вы, конечно, не знаете, с кем сыграете завтра, но если это будет Борна Чорич, то в прошлом году вы ему дважды неприятно проиграли. Придаст ли вам это дополнительную мотивацию?
Циципас: Давайте не будем гадать, строить предположения. Лучше просто дождемся конца дня и увидим, кто будет нашими соперниками.
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