Циципас о межсезонье: «Очень хотелось добавить дополнения в игру, потому что появились новые и очень сильные конкуренты»

оценил свое состояние в начале сезона. На United Cup он обыграл , а сегодня разгромил – 6:3, 6:2.

«Не хочется слишком много о себе говорить. В этом году впереди еще много тенниса.

Физически я чувствую себя очень хорошо. Предсезонка была не такой длинной, как у некоторых других игроков, но психологически я чувствую себя свежим.

Я попробовал кое-что новое. Мне очень хотелось добавить дополнения в свою игру, потому что появились новые и очень сильные конкуренты, которые носятся по всему корту, очень хорошо подают. И мы тщательно продумали, как я буду с этим бороться.

Сейчас я чувствую себя очень хорошо – близко к тому, что было в 2019-м, когда я совершил прорыв. Мне кажется, физически я никогда не был сильнее – в плане выносливости на корте, способности выдерживать длинные, тяжелые и жаркие матчи, которые мне придется проводить в Австралии».

Также Циципас рассказал об игре против Гоффена и состоянии, когда все получается само.

«Очень приятно находиться в таком состоянии. Я бы хотел почаще в нем бывать (улыбается).

Но нельзя чувствовать себя богом – если ты не достиг состояния, когда все идет само. В прошлом сезоне со мной такое пару раз случалось, и я надеюсь, что и в этом случится. У тебя ощущение, что все идет в твою пользу, тебе даже не нужно думать на корте. Подсознание принимает решения, тебе не нужно ничего из себя выжимать.

Это очень приятное состояние, когда тебе удается так сосредоточиться на пушистой желтой штучке, которая летит с другой стороны корта. Это тот, скажем так, дзен, который я ищу, когда играю в теннис.

Сегодня я был на 80% в этом состоянии. Осталось еще 20%.

Смогу ли я найти их к ? Все должно прийти само. Я бы хотел просто щелкнуть пальцами, чтобы все появилось. Но все приходит за счет работы над сосредоточенностью.

В каком-то смысле мы сверхлюди, когда выходим на корт. И когда внутри тебя это есть, это почти что наркотик. Теннис становится очень привлекательной и манящей игрой, если ты способен достичь этого уровня».

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