Вавринка о матче с Бубликом: «Очень рад, что победил в двух сетах. В моем возрасте нелегко слишком долго играть»

Теги ATP Стэн Вавринка Александр Бублик United Cup Теннис

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка прокомментировал победу над Александром Бубликом на United Cup. На групповом этапе швейцарец победил 6:3, 7:6(3).

«Александр – отличный теннисист, с ним всегда тяжело играть. У него сложная манера игры, мощная подача. Он всегда старается на тебя давить, поэтому для меня было важно играть агрессивно, постоянно показывать ему, что при любой возможности я буду давать отпор. Так что я считаю, что сегодня проделал отличную работу, и очень рад, что победил в двух сетах. В моем возрасте нелегко слишком долго играть, так что это здорово».

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