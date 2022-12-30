Вавринка о матче с Бубликом: «Очень рад, что победил в двух сетах. В моем возрасте нелегко слишком долго играть»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал победу над на United Cup. На групповом этапе швейцарец победил 6:3, 7:6(3).

«Александр – отличный теннисист, с ним всегда тяжело играть. У него сложная манера игры, мощная подача. Он всегда старается на тебя давить, поэтому для меня было важно играть агрессивно, постоянно показывать ему, что при любой возможности я буду давать отпор. Так что я считаю, что сегодня проделал отличную работу, и очень рад, что победил в двух сетах. В моем возрасте нелегко слишком долго играть, так что это здорово».

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