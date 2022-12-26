Циципас о лучших матчах на Australian Open: «С Федерером в 2019-м и Надалем в 2021-м. После игры с Роджером я вообще не мог уснуть»

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, что его связывает с Австралией.

«Австралия в некотором роде кажется мне домом. Приезжая сюда, я чувствую себя очень хорошо, многое мне здесь кажется знакомым. Мне комфортно находиться среди австралийцев, мы с ними как одно целое.

Люди спрашивают, готов ли я выиграть «Большой шлем». Но я не узнаю, пока это не произойдет. Я всегда мечтал стать лучшим в своем деле, и я близок к этому. Я двигаюсь в правильном направлении».

Также грек назвал самые памятные матчи на Australian Open.

«Матч против Роджера Федерера на арене Рода Лэйвера в 2019-м. Мне казалось, что я сплю и могу проснуться в любой момент, но я не проснулся. В ту ночь я вообще не мог уснуть. В два часа ночи у меня в голове был шум трибун, и он не утихал.

Также назову четвертьфинал с Надалем в 2021 году. Я отыгрался с 0:2 по сетам. Чтобы это произошло, мне пришлось приложить невероятное количество усилий и концентрации. Это был действительно невероятный камбэк. Такого в моей карьере никогда не было».

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