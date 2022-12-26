Рублев – болельщикам: «Я чувствую, как вы заботитесь, защищаете меня и поддерживаете. Вы огромная часть моей теннисной и личной жизни»

Теги ATP Андрей Рублев соцсети Теннис

Российский №2 Андрей Рублев в преддверии новогодних праздников обратился к болельщикам.

«Для меня очень важно поблагодарить людей, которые всегда были на моей стороне. Я чувствую, как вы заботитесь, защищаете меня и поддерживаете. Вы огромная часть моей теннисной жизни. И очень важная часть моей личной жизни🖤», – написал Рублев в твиттере.

«Я дурак – и ничего не поменялось». Андрей Рублев – о психологии и гневе в теннисе

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1 комментарий

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Iuasamotu
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Андрюшка, ты один из немногих российских спортсменов, которых поддерживаю
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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