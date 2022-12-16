Борна Чорич: «Алькарасу очень повезло, что рядом такая хорошая команда. Они знают, что делать, чтобы он оставался №1 или просто был в топе»

26-я ракетка мира высказался о достижениях .

«Он делает совершенно невероятные вещи. Ему очень повезло, что рядом такая хорошая команда. Они знают, что нужно делать, чтобы он оставался на том же уровне, был №1 или просто в топе.

Он невероятный игрок, невероятный талант, и я знаю, что он очень, очень хороший парень, мы хорошо знакомы.

Я нисколько не сомневаюсь, что он останется в топе. Если вы спрашиваете обо мне, то я бы точно не справился с таким в его возрасте».

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