Новак Джокович: «Я по-прежнему позволяю себе мечтать по-крупному. Не представляю себя 25-м в мире и играющим на среднем уровне»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» поделился целями на заключительный этап карьеры.

«За карьеру мне посчастливилось многого добиться и выиграть главные трофеи в этом спорте. Я по-прежнему позволяю себе мечтать по-крупному. Мне хочется победить на каждом турнире, который я играю. Моя главная цель – турниры «Большого шлема» и «Мастерсы», еще мне нравится играть за страну, потому что это приносит самые прекрасные эмоции. Я не останавливаюсь.

Главная цель в следующем сезоне и дальше, потому что я не знаю, сколько еще буду играть, – это оставаться здоровым и играть на самом высоком уровне. Я не представляю себя профессионалом, который играет, не являясь одним из претендентов на победу на турнире «Большого шлема» или на одно из мест в топе. Я не представляю себя 25-м в мире и играющим на среднем уровне. Я хочу играть на самом высоком уровне, этого требую от себя я сам и моя команда».

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