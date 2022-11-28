Рафаэль Надаль: «Если честно, не знаю, лучший я в истории или нет, но для меня это неважно»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль высказался о наследии Большой тройки.

«Если честно, не знаю, лучший я в истории или нет, но для меня это неважно.

Думаю, эта борьба отходит на второй план. Нам всем уже удалось воплотить свои мечты, а то, каким будет наше спортивное наследие, увидим по окончании карьеры.

Для меня самое главное наследие – те люди, которые смогли оставаться со мной на протяжении 20 лет моей карьеры и все еще считать меня хорошим человеком.

В конце концов, в жизни на первом месте всегда то, что на ступень выше профессиональных проблем – личные дела, образование, уважение и любовь к другим людям. Они остаются с тобой на всю жизнь».

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