После обвинений в растлении малолетних глава Ассоциации тенниса Польши подал в отставку

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Глава Ассоциации тенниса Польши Мирослав Скшипчиньский ушел со своего поста. В четверг он подал в отставку, и совет директоров ассоциации ее принял.

Ранее Скшипчиньского обвинили в растлении малолетних и домогательствах. Лидеры польского тенниса Ига Швентек и Хуберт Хуркач призвали провести расследование, а вчера ассоциация объявила о создании независимой комиссии, которая рассмотрит обвинения в адрес Скшипчиньского.

Женский тур будет защищать игроков от тренеров. К этому привели рассказы о домогательствах и манипуляциях

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