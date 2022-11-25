После обвинений в растлении малолетних глава Ассоциации тенниса Польши подал в отставку

Глава Ассоциации тенниса Польши Мирослав Скшипчиньский ушел со своего поста. В четверг он подал в отставку, и совет директоров ассоциации ее принял.

Ранее Скшипчиньского обвинили в растлении малолетних и домогательствах. Лидеры польского тенниса Ига Швентек и Хуберт Хуркач призвали провести расследование, а вчера ассоциация объявила о создании независимой комиссии, которая рассмотрит обвинения в адрес Скшипчиньского.

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