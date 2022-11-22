Главу Ассоциации тенниса Польши обвинили в растлении малолетних. Швентек и Хуркач призвали провести расследование

Главу Ассоциации тенниса Польши Мирослава Скшипчиньского обвинили в растлении малолетних и домогательствах.

Сначала в прессе появились анонимные обвинения в его адрес. Скшипчиньский их отрицал.

После этого выступила польская депутат Катаржина Котула. Она утверждает, что Скшипчиньский домогался и растлил ее, когда работал тренером, а ей было 13 лет.

«Он трогал мои гениталии, грудь, ягодицы. На протяжении трех лет Мирослав Скшипчиньский как минимум дюжину раз подвергал меня сексуальному насилию», – сказала Котула.

По ее словам, другие девочки в теннисном клубе сталкивались с таким же поведением со стороны Скшипчиньского. Кроме того, она утверждает, что он позволял себе «отвратительные комментарии» по поводу девушек и говорил, что «если женщина говорит «нет», она на самом деле имеет в виду «да».

Позже выступила еще одна женщина по имени Ева Чичек, которая утверждает, что когда она работала официанткой на спортивном мероприятии, он во время завтрака предложил ей «попробовать его яйца», а потом говорил про ее грудь и сказал, что «хотел бы попить из нее молока».

Первые ракетки Польши Ига Швентек и выступили с заявлениями, в которых призвали провести расследование и выразили поддержку жертвам абьюза.

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