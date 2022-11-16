Рууд о том, что его считают фаворитом в матче с Надалем: «Нельзя сбрасывать Рафу со счетов. Он много раз это доказывал»

Каспер Рууд прокомментировал мнение, что он будет фаворитом в матче с Рафаэлем Надалем. Они сыграют между собой в третьем туре группового этапа итогового турнира ATP.

– Ты никогда не будешь чувствовать себя комфортно, играя против Рафы, независимо от его формы.

Да, у него было два тяжелых поражения здесь, и наш матч пройдет совсем в других условиях, чем когда мы играли на «Ролан Гаррос» в этом году. Здесь быстрое покрытие, не пятисетовый формат – все по-другому.

Но нельзя сбрасывать Рафу со счетов. Он много раз это доказывал. На итоговом важен каждый матч – мы играем за очки, за рейтинг. Уверен, что он хотел бы отомстить за эти два поражения и на хорошей ноте завершить сезон.

Я постараюсь выйти в полуфинал без поражений. Конечно, было бы замечательно это сделать. Но следующий матч будет, наверное, самым тяжелым в моей карьере – он всю жизнь был моим главным кумиром. Матчи с ним – это всегда нечто особенное.

– Что для вас будет значить победа над кумиром детства?

– Как я уже сказал, это будет тяжелый матч. Конечно, я постараюсь победить. Никогда не знаешь, будет ли у тебя еще один шанс сыграть с такими глыбами. Мы видим, что они становятся старше.

Я знаю, что сыграю с Рафой еще пять раз в выставочных матчах в ближайшие несколько недель. Но в официальных играх все иначе.

Это его последний матч в туре в этом сезоне, и он сделает все возможное, чтобы победить. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы победить своего кумира.

Забавно, когда кумиры становятся твоими соперниками. Это значит, что у тебя все хорошо складывается. Для меня привилегия играть против Рафы. Я постараюсь извлечь уроки из того, что не получилось в прошлый раз, и выйти из группы с тремя победами. Это был бы сценарий мечты.

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