Касаткина впервые в сезоне проиграла матч, в котором взяла первый сет

Восьмая ракетка мира уступила в матче за полуфинал итогового турнира – 6:3, 1:6, 6:7.

Касаткина впервые в сезоне проиграла матч, в котором взяла первую партию. До этого ее баланс после победы в первом сете составлял 29:0.

В целом Касаткина проиграла с 1:0 по партиям впервые с Монреаля-2021, где камбэк против нее совершила . С тех прошел 451 день.

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