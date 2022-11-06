Касаткина впервые в сезоне проиграла матч, в котором взяла первый сет
Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина уступила Каролин Гарсия в матче за полуфинал итогового турнира WTA – 6:3, 1:6, 6:7.
Касаткина впервые в сезоне проиграла матч, в котором взяла первую партию. До этого ее баланс после победы в первом сете составлял 29:0.
В целом Касаткина проиграла с 1:0 по партиям впервые с Монреаля-2021, где камбэк против нее совершила Онс Жабер. С тех прошел 451 день.
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