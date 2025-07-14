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Павлюченкова вошла в топ-5 по количеству виннерсов на «Уимблдоне»

Карлос Алькарас стал лучшим на «Уимблдоне»-2025 по количеству виннерсов.

На его счету 284 виннерса.

Также в топ-5 вошли:

У женщин лучшей по этому показателю стала Арина Соболенко, сделавшая 185 виннерсов. 

Следом за ней:

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoНовак Джокович
logoЯнник Синнер
logoТэйлор Фриц
logoНиколас Харри
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
logoАнастасия Павлюченкова
logoАманда Анисимова
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