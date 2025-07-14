Павлюченкова вошла в топ-5 по количеству виннерсов на «Уимблдоне»
Карлос Алькарас стал лучшим на «Уимблдоне»-2025 по количеству виннерсов.
На его счету 284 виннерса.
Также в топ-5 вошли:
Тэйлор Фриц – 272;
Новак Джокович – 260;
Николас Харри – 257;
Янник Синнер – 240.
У женщин лучшей по этому показателю стала Арина Соболенко, сделавшая 185 виннерсов.
Следом за ней:
Аманда Анисимова – 172;
Ига Швентек – 149;
Анастасия Павлюченкова – 138;
Белинда Бенчич – 128.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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