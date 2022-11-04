Гарсия о сильных сторонах Швентек: «Она заставляет тебя чувствовать, будто ты медленнее, играешь плохо – хотя это и не так»

рассказала, что делает такой сложной соперницей. На групповом этапе итогового турнира она проиграла ей 3:6, 2:6.

«Ее нужно лишать времени, стараться быть агрессивной, выбивать ее из зоны комфорта. Но в большинстве случаев она это делает лучше тебя. Она очень сильная, стабильная, не дает тебе много невынужденных ошибок.

Как только она получает пространство или уголок, то заставляет тебя чувствовать, будто ты медленнее, играешь плохо – хотя это и не так.

В этом году она определенно лучшая. И постоянно это доказывает».

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