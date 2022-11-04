Гарсия о сильных сторонах Швентек: «Она заставляет тебя чувствовать, будто ты медленнее, играешь плохо – хотя это и не так»

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Каролин Гарсия рассказала, что делает Игу Швентек такой сложной соперницей. На групповом этапе итогового турнира WTA она проиграла ей 3:6, 2:6.

«Ее нужно лишать времени, стараться быть агрессивной, выбивать ее из зоны комфорта. Но в большинстве случаев она это делает лучше тебя. Она очень сильная, стабильная, не дает тебе много невынужденных ошибок.

Как только она получает пространство или уголок, то заставляет тебя чувствовать, будто ты медленнее, играешь плохо – хотя это и не так.

В этом году она определенно лучшая. И постоянно это доказывает».

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