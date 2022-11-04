Швентек о том, как справлялась с давлением в матче с Гарсия: «Старалась не плакать?»

Первая ракетка мира рассказала, как справлялась с давлением в матче с на итоговом турнире (6:3, 6:2).

«Старалась не плакать? (Смеется). Потому что, да, она очень давила, пробивала по мячу очень сильно. Я была к этому готова».

Также Швентек прокомментировала то, что проиграла всего 10 геймов в первых двух матчах.

«Я стараюсь максимально сосредоточиться. Это моя цель на турнир. В Сан-Диего у меня было ощущение, что мне нужно проиграть сет, чтобы выйти на новый уровень сосредоточенности – может быть, потому что я была уставшей. А тут я чувствую, что могу сразу включиться на максимум.

Это последний турнир сезона, мне нечего терять. Не нужно переживать о том, что я буду делать дальше. И, конечно, я готова отдать все физические и психологические силы».

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