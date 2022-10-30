Оже-Альяссим о 12-матчевой серии побед: «Всегда верил, что могу быть стабилен. Но верить – одно дело, а вот делать – совсем другое»

прокомментировал 12-матчевую серию побед. На этой неделе он вышел в финал в Базеле, где сыграет с .

«Пока что неделя в Базеле складывается близко к идеалу. Я потрясающе подаю, ни разу не проиграл подачу. Впереди еще один матч, но неделя получается фантастической.

Три недели назад во Флоренции или после я не ожидал, что все так сложится. Я просто очень рад, что вся моя работа приносит результаты.

Я всегда верил, что могу так играть, могу быть стабилен. Но верить – одно дело, а вот делать – совсем другое. Приятно так себя чувствовать, приятно выходить на корт и выигрывать столько матчей подряд.

Надеюсь, это только начало».

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