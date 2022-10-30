Руне о финале с Оже-Альяссимом: «Надеюсь, прервется на моя серия побед»

19-летний прокомментировал финал турнира в Базеле против . Руне выиграл девять матчей подряд, а Оже-Альяссим – 12.

«Одна из серий теперь прервется. Посмотрим. Надеюсь, не моя.

Я просто стараюсь сосредоточиться. Феликс сейчас играет в отличный теннис – не только на подаче, а вообще. Я очень рад еще одному классному финалу. Надеюсь, теннис там будет очень хорошим».

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