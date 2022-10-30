Руне о финале с Оже-Альяссимом: «Надеюсь, прервется на моя серия побед»
19-летний Хольгер Руне прокомментировал финал турнира в Базеле против Феликса Оже-Альяссима. Руне выиграл девять матчей подряд, а Оже-Альяссим – 12.
«Одна из серий теперь прервется. Посмотрим. Надеюсь, не моя.
Я просто стараюсь сосредоточиться. Феликс сейчас играет в отличный теннис – не только на подаче, а вообще. Я очень рад еще одному классному финалу. Надеюсь, теннис там будет очень хорошим».
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