Руне о финале с Оже-Альяссимом: «Надеюсь, прервется на моя серия побед»

Теги ATP Swiss Indoors Basel Феликс Оже-Альяссим Хольгер Руне Теннис

19-летний Хольгер Руне прокомментировал финал турнира в Базеле против Феликса Оже-Альяссима. Руне выиграл девять матчей подряд, а Оже-Альяссим – 12.

«Одна из серий теперь прервется. Посмотрим. Надеюсь, не моя.

Я просто стараюсь сосредоточиться. Феликс сейчас играет в отличный теннис – не только на подаче, а вообще. Я очень рад еще одному классному финалу. Надеюсь, теннис там будет очень хорошим».

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