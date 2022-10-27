Серена заявила, что может вернуться в тур. При этом она официально завершила карьеру и должна за полгода до возвращения войти в антидопинговую программу

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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс допустила возвращение в тур. 

«Я не на пенсии. Шансы на возвращение очень высокие. Можете прийти ко мне домой, у меня там корт есть.

Я все еще не думала о пенсии. Но недавно я проснулась, пошла на корт и впервые в жизни подумала о том, что играю не ради турнира. Это было очень странно.

Это было как начало новой жизни, и мне это нравится. Но я все еще ищу равновесие», – сказала американка.

При этом Серена уже официально входит в список игроков, завершивших карьеру. И чтобы вернуться в тур, ей нужно за шесть месяцев до первого официального турнира снова стать участницей антидопинговой программы и начать сдавать внесоревновательные анализы.

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