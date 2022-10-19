В Неаполе игрока выселили из турнирного отеля, пока он играл матч. Часть вещей раскидали по полу в лобби

62-я ракетка мира в паре Николас Баррьентос пожаловался на организаторов турнира в Неаполе. По его словам, его выселили из отеля для игроков, пока он играл матч.

«Это уже слишком! Со мной такого даже на «Челленджерах» не происходило. Но я знаю человека, с которым то же самое случилось на «Челленджере», организованном той же компанией.

Я вернулся после матча в 5 часов и обнаружил все свои вещи и вещи жены в лобби – плохо собранные, что-то валялось на полу.

Я проверил почту и обнаружил, что в 4 часа, когда я играл матч, мне пришло письмо, что нужно переехать. Меня уже один раз переселяли, на второй день после приезда на турнир», – написал Баррьентос.

По его словам, у турнира так же есть проблемы с транспортировкой – машин слишком мало, поэтому куда-то добраться очень трудно.

«Все это не случайно. Плохая организация и планирование турнира сделали невозможным решение всех проблем, которые возникают.

Надеюсь, ATP примет меры, чтобы игрокам не пришлось с таким сталкиваться. Особенно когда одни и те же проблемы повторяются на турнирах, организованных одной компанией».

В Неаполе перенесли матч, потому что корт стал слишком влажным из-за морского воздуха

Рамос пожаловался на состояние корта в Неаполе. Он остановил игру и показал судье места, где мяч не прыгает

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе