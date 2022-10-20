Берреттини о турнире в Неаполе: «Невозможно отрицать то, что были сложности»

прокомментировал многочисленные проблемы на турнире в Неаполе.

«Это сложный вопрос, потому что я не люблю говорить о том, что не получается. Невозможно отрицать то, что были сложности. Но организаторы делают все возможное, чтобы их решить».

В Неаполе – цирк. Вместо тенниса ужасные корты (замену срочно везли из Флоренции), а игрока выселили из отеля по ходу матча

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе