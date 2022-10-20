В четверг в Неаполе провели больше матчей, чем до этого за два дня. Но последний все равно прервали из-за влажных кортов

В четверг в Неаполе третий день подряд сыграли не все запланированные матчи. и не успели провести встречу второго круга – из-за влажного морского воздуха корты вечером стали слишком скользкими.

Несмотря на это, сегодня из 12 запланированных матчей было сыграно 11. Это больше, чем за два предыдущих дня вместе взятых (закончили всего восемь).

В Неаполе – цирк. Вместо тенниса ужасные корты (замену срочно везли из Флоренции), а игрока выселили из отеля по ходу матча

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе