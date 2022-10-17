Старт турнира ATP в Неаполе отложили, потому что перестилают корт

Старт основной сетки турнира ATP в Неаполе отложили на вторник из-за неготовности корта.

В субботу матчи квалификации перенесли на воскресенье и провели их на других кортах в городе. Площадки турнира оказались неровными и настолько мягкими, что проминались под ногами.

Организаторы обещали устранить проблему к старту основной сетки в понедельник, но не успели это сделать. Сейчас покрытие везут из Флоренции, где на прошлой неделе также проходил турнир ATP 250.

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