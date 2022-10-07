Винус Уильямс о религии: «Если нет веры, то что остается? Без нее может быть страшно»

Экс-первая ракетка мира рассказала о важности веры. Они с Сереной – Свидетели Иеговы (организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 ее региональных филиалов признаны экстремистскими и запрещены на территории России – .ru).

«Вера для меня очень важна. Если нет веры, то что остается? Без нее может быть страшно.

Кроме того, она дает мне направление и помогает не испытывать одиночество. Так что не приходится принимать решения в одиночку, думать о том, что правильно, а что нет. Есть ощущение безопасности.

Если ты принимаешь правильные решения, то не нужно переживать о плохих. Никто не идеален, все допускают ошибки. У меня их очень много, но я всегда стараюсь вернуться в равновесие».

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