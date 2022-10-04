Гоффен о победе над Алькарасом: «Хотел доказать, что еще способен проявить себя в таком матче. И у меня получилось»

66-я ракетка мира прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в первом круге в Астане (7:5, 6:3)

«Конечно, я знал, что своей игрой способен доставить проблем Карлосу. Но, конечно, он только что выиграл «Большой шлем», он №1, уверен в себе, так что на данный момент это один из самых сложных матчей. Но я верил, что у меня есть шанс, тем более в таком матче, где мне нечего терять. Я просто хотел доказать себе, что еще способен проявить себя в таком матче. И у меня получилось. Это придает мне много уверенности перед следующим матчем, перед следующим сезоном. Самое важное – доказать себе, что я на это способен.

Конечно, у меня был не лучший период, я не очень хорошо играл на последних турнирах, но я всегда верю и тренируюсь, никогда не знаешь, как сложится.

Когда играешь против №1 на большом турнире при заполненных трибунах, твой внутренний огонь придает сил, заставляя показывать максимум, потому что у тебя нет выбора. Нужно бороться и выкладываться по полной, и сегодня так и было. Я всегда верил, что могу, и рад, что по-прежнему могу себя проявить».

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