Федерер выложил селфи с командой Европы на Кубке Лэйвера. Надаль еще не приехал

Роджер Федерер выложил фото с партнерами по команде Европы в Кубке Лэйвера. Турнир, который пройдет 23-25 сентября, станет последним в карьере швейцарца.

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