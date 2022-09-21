Федерер выложил селфи с командой Европы на Кубке Лэйвера. Надаль еще не приехал

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей ATP Кубок Лэйвера Каспер Рууд Стефанос Циципас Маттео Берреттини Кэмерон Норри Теннис

Роджер Федерер выложил фото с партнерами по команде Европы в Кубке Лэйвера. Турнир, который пройдет 23-25 сентября, станет последним в карьере швейцарца.

На фото попали Новак Джокович, Энди Маррей, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Кэмерон Норри и Маттео Берреттини. Не хватает только Рафаэля Надаля, который приедет в Лондон завтра.

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