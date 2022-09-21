Федерер выложил селфи с командой Европы на Кубке Лэйвера. Надаль еще не приехал

Роджер Федерер выложил фото с партнерами по команде Европы в Кубке Лэйвера. Турнир, который пройдет 23-25 сентября, станет последним в карьере швейцарца.
На фото попали Новак Джокович, Энди Маррей, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Кэмерон Норри и Маттео Берреттини. Не хватает только Рафаэля Надаля, который приедет в Лондон завтра.
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