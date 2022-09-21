Дарья Гаврилова: «Вношу в черный список всех коллег, которые видели меня на костылях в Токио и не сказали ни слова»

55-я ракетка мира пожаловалась, что некоторые теннисистки проигнорировали ее после серьезной травмы.

Накануне австралийка была вынуждена сняться с первого круга в Токио из-за травмы колена. Позже МРТ показала, что у нее разрыв крестообразных связок.

«Спасибо всем, кто мне написал, – это очень много значит. С другой стороны, я вношу в черный список всех коллег, которые видели меня на костылях в Токио и не сказали ни слова... Неужели так трудно быть хорошим человеком. Просто грустно. И из-за этого мне не хочется снова через все это проходить, чтобы вернуться в тур и провести большую часть времени, общаясь с этими людьми.

И коллеги, которые все же выкроили секунду своей загруженной жизни в ожидании тренировки или матча и что-то сказали. Вы в хорошем списке. Люблю вас», – написала Гаврилова в сторис.

Гавриловой уже делали операцию из-за разрыва крестов в 2013 году.

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