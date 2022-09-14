Кубок Дэвиса. Групповой этап. Франция играет с Германией, Италия – с Хорватией, Испания – с Сербией, США встретится с Великобританией

Стартовал групповой этап Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут две команды из каждой группы.

Болонья, Италия – Валенсия, Испания – Гамбург, Германия – Глазго, Шотландия

13 – 18 сентября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

Команда ITA ARG CRO SWE Баланс Матчи Сеты Италия x 0-0 0-0 0-0 Аргентина x L 0-1 1-2 3-4 Хорватия x 0-0 0-0 0-0 Швеция W x 1-0 2-1 4-3

Италия – Хорватия – 0:0

Лоренцо Музетти – Борна Гойо – 6:4, 4:1 (идет второй сет)

Маттео Берреттини – Борна Чорич

Симоне Болелли/ Фабио Фоньини – Никола Мектич и Мате Павич

Группа B

Команда SPA KOR SRB CAN Баланс Матчи Сеты Испания x 0-0 0-0 0-0 Южная Корея x L 0-0 1-2 4-4 Сербия x 0-0 0-0 0-0 Канада W x 0-0 2-1 4-4

Испания – Сербия

Альберт Рамос – Ласло Дьере – 3:1 (идет первый сет)

Роберто Баутиста-Агут – Миомир Кецманович

Марсель Гранольерс/ Педро Мартинес – Никола Чачич/ Миомир Кецманович

Группа C

Команда FRA GER AUS BEL Баланс Матчи Сеты Франция x 0-0 0-0 0-0 Германия x 0-0 0-0 0-0 Австралия x W 1-0 3-0 6-1 Бельгия L x 0-1 0-3 1-6

Франция – Германия – 0:1

Бенжамен Бонзи – Ян-Леннард Штруфф – 4:6, 6:2, 7:5

Адриан Маннарино – Оскар Отте

Николя Маю/ Артер Риндеркнеш – Кевин Кравиц и Тим Пюц

Группа D