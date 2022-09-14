Кубок Дэвиса. Групповой этап. Франция играет с Германией, Италия – с Хорватией, Испания – с Сербией, США встретится с Великобританией

Стартовал групповой этап Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут две команды из каждой группы.
Болонья, Италия – Валенсия, Испания – Гамбург, Германия – Глазго, Шотландия
13 – 18 сентября 2022
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа А
|Команда
|ITA
|ARG
|CRO
|SWE
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Италия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Аргентина
|x
|L
|0-1
|1-2
|3-4
|Хорватия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Швеция
|W
|x
|1-0
|2-1
|4-3
Италия – Хорватия – 0:0
Лоренцо Музетти – Борна Гойо – 6:4, 4:1 (идет второй сет)
Маттео Берреттини – Борна Чорич
Симоне Болелли/ Фабио Фоньини – Никола Мектич и Мате Павич
Группа B
|Команда
|SPA
|KOR
|SRB
|CAN
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Испания
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Южная Корея
|x
|L
|0-0
|1-2
|4-4
|Сербия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Канада
|W
|x
|0-0
|2-1
|4-4
Испания – Сербия
Альберт Рамос – Ласло Дьере – 3:1 (идет первый сет)
Роберто Баутиста-Агут – Миомир Кецманович
Марсель Гранольерс/ Педро Мартинес – Никола Чачич/ Миомир Кецманович
Группа C
|Команда
|FRA
|GER
|AUS
|BEL
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Франция
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Германия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Австралия
|x
|W
|1-0
|3-0
|6-1
|Бельгия
|L
|x
|0-1
|0-3
|1-6
Франция – Германия – 0:1
Бенжамен Бонзи – Ян-Леннард Штруфф – 4:6, 6:2, 7:5
Адриан Маннарино – Оскар Отте
Николя Маю/ Артер Риндеркнеш – Кевин Кравиц и Тим Пюц
Группа D
|Команда
|USA
|GBR
|KAZ
|NED
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Великобритания
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Казахстан
|x
|L
|0-1
|0-2
|2-4
|Нидерланды
|W
|x
|1-0
|2-0
|4-2