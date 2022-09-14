Кубок Дэвиса. Групповой этап. Франция играет с Германией, Италия – с Хорватией, Испания – с Сербией, США встретится с Великобританией

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Стартовал групповой этап Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут две команды из каждой группы.

Кубок Дэвиса

Болонья, Италия – Валенсия, Испания – Гамбург, Германия – Глазго, Шотландия

13 – 18 сентября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

 

Команда  ITA ARG CRO SWE Баланс Матчи Сеты
Италия x       0-0 0-0 0-0
Аргентина   x   0-1 1-2 3-4
Хорватия       0-0 0-0 0-0
Швеция   W   1-0 2-1 4-3

 

Италия – Хорватия – 0:0

Лоренцо Музетти – Борна Гойо – 6:4, 4:1 (идет второй сет)

Маттео Берреттини – Борна Чорич

Симоне Болелли/ Фабио Фоньини – Никола Мектич и Мате Павич

Группа B

 

Команда  SPA KOR SRB CAN Баланс Матчи Сеты
Испания x       0-0 0-0 0-0
Южная Корея   x   0-0 1-2 4-4
Сербия       0-0 0-0 0-0
Канада    W   0-0 2-1 4-4

 

Испания – Сербия

Альберт Рамос –  Ласло Дьере – 3:1 (идет первый сет)

Роберто Баутиста-Агут – Миомир Кецманович

Марсель Гранольерс/ Педро Мартинес – Никола Чачич/ Миомир Кецманович

 

Группа C

 

Команда  FRA GER AUS BEL Баланс Матчи Сеты
Франция x       0-0 0-0 0-0
Германия   x     0-0 0-0 0-0
Австралия     W 1-0 3-0 6-1
Бельгия     L 0-1 0-3 1-6

 

Франция – Германия – 0:1

Бенжамен Бонзи – Ян-Леннард Штруфф – 4:6, 6:2, 7:5

Адриан Маннарино – Оскар Отте

Николя Маю/ Артер Риндеркнеш – Кевин Кравиц и Тим Пюц

Группа D

 

Команда  USA GBR KAZ NED Баланс Матчи Сеты
США x       0-0 0-0 0-0
Великобритания   x     0-0 0-0 0-0
Казахстан     0-1 0-2 2-4
Нидерланды     1-0 2-0 4-2

 

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